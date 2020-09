Goldpreis: Hochspannung vor EZB-Sitzung?

Am Dienstag verkauften Großanleger Gold, um Verluste bei Aktien auszugleichen. Am gestrigen Mittwoch tendierten Aktien und Gold im Gleichklang nach oben. Neue Impulse könnte aber am Nachmittag vor allem die EZB liefern. Sollten zusätzliche Stützungsmaßnahmen verkündet werden, dürfte dies dem Goldpreis in höhere Regionen helfen. Neue Hinweise erhoffen sich die Investoren aber auch mit Blick auf folgende Themen: niedrige Inflation, aktuelle Corona-Lage, Strategiewechsel der Fed und der starke Euro. Für ein hohes Maß an Spannung wäre somit gesorgt.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 0,10 auf 1.954,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf den EIA-Wochenbericht

Wegen des US-Feiertags am Montag (Labor Day) hat sich der Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration um einen Tag verschoben. Um 17.00 Uhr erfahren die Marktakteure, wie sich in den USA die gelagerten Ölmengen entwickelt haben. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Ölmenge auf Wochensicht um 1,08 Millionen Barrel und die Benzinmengen um 2,2 Millionen Barrel reduziert haben. Das am Vorabend veröffentlichte Update des American Petroleum Institute wies übrigens ein Lagerplus in Höhe von 3,0 Millionen Barrel aus.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,14 auf 37,91 Dollar, während sein Pendant auf Brent lediglich um 0,06 auf 40,73 Dollar zurückfiel.