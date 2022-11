Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Entscheidung

Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 85 Prozent an, dass die US-Notenbanker am Abend zum vierten Mal in Folge die Leitzinsen um 75 Basispunkte erhöhen werden. Bei der anschließenden Pressekonferenz erhoffen sich die Marktakteure neue Hinweise über die weitere US-Geldpolitik. Sollten zudem die erwarteten Daten vom US-Arbeitsmarkt robuster als erwartet ausfallen, droht eine anhaltend restriktive Strategie. Deshalb dürften die Marktakteure den ADP-Monatsbericht (14.30 Uhr), den Challengerbericht über Stellenstreichungen und die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (beide Donnerstag) sowie den Oktober-Bericht des US-Arbeitsministeriums (Freitag) mit Argusaugen verfolgen und entsprechend reagieren.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,10 auf 1.653,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nach API-Update stark erholt

Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein unerwartetes Lagerminus in Höhe von 6,5 Millionen Barrel aus und sorgte dadurch für eine kräftige Erholung des Ölpreises im frühen Mittwochshandel. Laut einer Umfrage unter Analysten war hingegen ein Anstieg um 270.000 Barrel erwartet worden. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,13 auf 89,50 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,02 auf 95,67 Dollar anzog.





