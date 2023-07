Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Pressekonferenz

Aktuell beläuft sich laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group die Wahrscheinlichkeit für den oben erwähnten Zinsschritt auf 98,9 Prozent. Nun warten die Marktakteure auf weitere Hinweise zur künftigen US-Geldpolitik. Aufgrund der Opportunitätskosten wünschen sich Goldinvestoren ein Ende der restriktiven Geldpolitik, weil ihr Zinsverzicht dann geringer ausfällt. Am Nachmittag stehen noch aktuelle Zahlen zum US-Immobilienmarkt zur Bekanntgabe an. In den Monaten März bis Mai gab es bei den Verkäufen von US-Eigenheimen Zuwächse zu vermelden. Für Juni rechnen Analysten gegenüber dem Vormonat jedoch mit einem Rückgang um vier Prozent. Aktuell befindet sich die US-Wirtschaft in einer relativ robusten Verfassung. Der IWF rechnet laut einer aktuellen Schätzung für 2023 mit einem Wachstum von 1,8 Prozent.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 2,10 auf 1.965,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte technische Korrektur

Da der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 1,3 Millionen Barrel ausgewiesen hat, tendierte der Ölpreis in etwas niedrigere Regionen. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird mit einem Rückgang um 2,35 Millionen Barrel gerechnet.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,49 auf 79,14 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,46 auf 82,79 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at