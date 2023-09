Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Pressekonferenz

Mit einer Änderung der Leitzinsen ist indes nicht zu rechnen, schließlich weist das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent aus, dass wir diesmal eine Zinspause sehen werden. Auf der anstehenden Pressekonferenz werden neue Hinweise hinsichtlich der aktuellen Wirtschaftslage und deren Perspektiven erwartet. Dabei dürfte vor allem das Thema "Inflation" die Marktakteure stark interessieren, schließlich hat sich der Ölpreis in den vergangenen Monaten stark verteuert und die US-Teuerungsrate von 3,0 Prozent im Juni auf aktuell 3,7 Prozent p.a. (August) ansteigen lassen. Ebenfalls interessant: Am Morgen stehen die deutschen Produzentenpreise für den Monat August sowie die aktuelle Inflationsrate (August) Großbritanniens auf der Agenda (beide 8.00 Uhr).Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,00 auf 1.950,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Gewinnmitnahmen nach Rally

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein deutlich höher als erwartetes Lagerminus in Höhe von 5,25 Millionen Barrel ausgewiesen hat, rutschte der Ölpreis im Zuge von Gewinnmitnahmen in deutlich tiefere Regionen. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihr "offizielles" Wochenupdate zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen um 2,2 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,82 auf 90,38 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,83 auf 93,51 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at