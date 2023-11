Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Sitzung

Als wahrscheinlichstes Szenario gilt eine Zinspause, schließlich zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 97,7 Prozent an, dass die Fed Funds nicht verändert werden. Die Chance auf eine Zinssenkung kann indes als verschwindend gering (2,3 Prozent) eingestuft werden. Wichtige US-Konjunkturindikatoren wie der ADP-Monatsbericht (13.15 Uhr), der ISM-Einkaufsmanagerindex oder die Zahl offener Stellen (beide 15.00 Uhr) könnten dem Goldhandel neue Impulse in die eine oder andere Richtung verleihen. In den vergangenen Wochen reagierte der Krisenschutz allerdings kaum auf Meldungen von der Konjunktur-, Zins- oder Preisfront, sondern vor allem auf die Front im Nahen Osten. Mit dem Überwinden der 200-Tage-Linie generierte die Krisenwährung Mitte Oktober ein starkes charttechnisches Kaufsignal und macht derzeit absolut keine Anstalten, vom Rally- in den Baissemodus zu wechseln.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 5,90 auf 1.988,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Versuch einer Bodenbildung

Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute hat ein Lagerplus in Höhe von 1,35 Millionen Barrel ausgewiesen, was den Ölpreis allerdings nicht weiter geschwächt hat. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (15.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Des Weiteren dürften die Akteure an den Ölmärkten zudem die heutige Pressekonferenz der Fed genau beobachten.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,12 auf 81,14 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,25 auf 85,27 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at