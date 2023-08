Goldpreis: Hochspannung vor US-Arbeitsmarktbericht

Am Nachmittag erfahren die Marktakteure, wie sich in den USA im Juli die Arbeitslosenrate bzw. die Zahl neu geschaffener Stellen (14.30 Uhr) entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent verharren und die Zahl neuer Jobs von 209.000 auf 200.000 gesunken sein. Sollten die tatsächlichen Werte davon stark abweichen, dürfte dies dem gelben Edelmetall neue Impulse verleihen. In den vergangenen Tagen kletterten die US-Renditen auf den höchsten Stand seit November und aktuell deutet aufgrund der starken US-Wirtschaft einiges darauf hin, dass sich an den hohen Zinsen relativ wenig ändern wird. Selbiges triff auch auf Europa zu, wo die Bank von England am gestrigen Donnerstag ihre Leitzinsen auf das höchste Niveau seit 15 Jahren geschraubt hat.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,40 auf 1.971,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Sechstes Wochenplus in Folge

Weil sowohl Russland als auch Saudi-Arabien an ihren Förderkürzungen weiterhin festhalten wollen, tendiert der Ölpreis weiterhin bergauf und besitzt somit gute Chancen, zum sechsten Mal in Folge ein Wochenplus zu erzielen. Von dem heutigen OPEC+-Treffen werden daher keine Entspannungssignale erwartet. Außerdem wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für zusätzliche Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,20 auf 81,75 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,16 auf 85,30 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at