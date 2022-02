Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsdaten

Am Nachmittag stehen die mit Spannung erwarteten Januarzahlen zur Entwicklung der US-Inflation auf der Agenda. Sie könnten dem Goldpreis neue Impulse verleihen.

Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Teuerung erneut beschleunigt haben. Mit 7,3 Prozent p.a. Dezember (7,0 Prozent) entspräche dies dem höchsten Wert seit 1982. Auch bei der Kernrate wird mit einem deutlichen Zuwachs gerechnet. Hier droht eine Beschleunigung von 5,5 auf 5,9 Prozent p.a. Nach der Bekanntgabe stellt sich dann die Frage, was die Marktakteure und damit den Goldpreis stärker bewegen wird, die Angst vor steigenden Zinsen (schlecht für Gold) oder die Angst vor einer beschleunigten Geldentwertung (gut für Gold)? Unabhängig davon dürfte Gold seiner altbewährten Rolle als Krisen-, Vermögens- und Inflationsschutz auf lange Sicht aber weiterhin gerecht werden.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 1,00 auf 1.835,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf den IEA-Monatsbericht

Seit drei Tagen bewegt sich der Ölpreis auf dem erhöhten Niveau seitwärts. Nachdem die US-Energiebehörde Energy Information Administration am Mittwochnachmittag einen unerwarteten Lagerrückgang in Höhe von 4,8 Millionen Barrel gemeldet hatte, tendierte der fossile Energieträger noch leicht bergauf. Die Lagerreserven bewegen sich mittlerweile auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2018 und belegen damit eindrucksvoll die angespannte Versorgungslage. Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt nun der für den morgigen Freitag anberaumte Monatsbericht der Internationalen Energieagentur.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,23 auf 89,43 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,34 auf 91,21 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at