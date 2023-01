Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationszahlen

Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die Teuerungsrate von 7,1 auf 6,5 Prozent p.a. und die Kerninflation von 6,0 auf 5,7 Prozent p.a. reduziert haben. Für China wurde am frühen Morgen wie erwartet ein Anstieg von 1,6 auf 1,8 Prozent p.a. prognostiziert. Damit befindet sich der Goldpreis in einer markanten Widerstandszone, deren Überwinden kein leichtes Unterfangen werden dürfte, da oberhalb von 1.900 Dollar die nächsten charttechnischen Hürden warten würden. Von den aktuellen US-Inflationsdaten erhoffen sich die Marktakteure neue Hinweise für die künftige US-Geldpolitik. Dabei gilt: Sollte sich die Teuerung stärker als erwartet abschwächen, wäre dies aufgrund der Hoffnung auf rückläufige Opportunitätskosten gut für Gold.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erneut steigenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 7,90 auf 1.886,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: China macht wieder Hoffnung

Obwohl am gestrigen Mittwoch die US-Energiebehörde EIA statt eines prognostizierten Lagerrückgangs von mehr als zwei Millionen Barrel einen Anstieg um fast 19 Millionen Barrel Rohöl ausgewiesen hatte, blieb eine Negativreaktion des fossilen Energieträgers aus. An den Ölmärkten hoffen die Akteure indes auf starke Nachfrageimpulse im Vorfeld der "Golden Week", in der (gefühlt) das gesamte Riesenreich China auf Reise ist. Neben den anstehenden Zahlen von der "US-Inflationsfront" (14.30 Uhr) dürften am Nachmittag aber auch die zeitgleich zur Veröffentlichung anstehenden wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,03 auf 77,44 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,10 auf 82,77 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at