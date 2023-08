Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationszahlen

Am Nachmittag stehen in den USA wichtige Inflationsdaten zur Bekanntgabe (14.30 Uhr) an, die dem Goldpreis - je nach Tenor - neue Impulse verleihen könnten.

Während bei der Entwicklung der Konsumentenpreise für den Monat Juli laut einer von TradingEconomics veröffentlichten Analystenumfrage gegenüber dem Vormonat ein Zuwachs von 3,0 auf 3,3 Prozent p.a. prognostiziert wird, soll die Kerninflation mit 4,8 Prozent p.a. unverändert geblieben sein. Sollten sich die Preise weniger stark nach oben bewegen, dürfte dies dem Goldpreis in höhere Regionen verhelfen. Am morgigen Freitag könnten dann aktuelle US-Produzentenpreise für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares kann man derzeit eher ein nachlassendes Investoreninteresse ausmachen. Am gestrigen Mittwoch verzeichnete das Wertpapier einen leichten Rückgang der gehaltenen Goldmenge von 903,69 auf 903,38 Tonnen, den niedrigsten Stand seit fünf Monaten.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 0,40 auf 1.950,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Höchster Stand seit November

Das am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA gemeldete Lagerplus fiel mit 5,9 Millionen Barrel deutlich höher als erwartet aus, generierte leichten Verkaufsdruck und drückte den Preis für den fossilen Energieträger leicht unter sein zuvor erzieltes Neunmonatshoch. Für ein negatives Sentiment gegenwärtig aber auch die schwache Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. Mittlerweile wird selbst das von der chinesischen Regierung ausgegebene Wachstumsziel für 2023 in Höhe von fünf Prozent als ambitioniert bzw. gefährdet betrachtet. Da China einen großen Teil des globalen Ölnachfragewachstums repräsentiert, hängt der Ölpreis sehr stark am Wohl und Wehe der dortigen Wirtschaft.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,02 auf 84,34 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,03 auf 87,52 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net