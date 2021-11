Goldpreis: Investoren flüchten in Gold-Futures

Der am Montagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies gegenüber der Vorwoche massive Verwerfungen aus.

So ist zum Beispiel in der Woche zum 9. November das allgemeine Interesse an Gold-Futures - ablesbar an der Anzahl offener Kontrakte - regelrecht explodiert. Sie sprang von 507.600 auf 571.000 Futures (+12,5 Prozent) kräftig nach oben. Weil sowohl Großspekulanten (Non-Commercials) als auch Kleinspekulanten (Non-Reportables) erheblich optimistischer geworden sind, kletterte die kumulierte Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 239.900 auf 275.500 Kontrakte (+14,9 Prozent), den höchsten Wert seit über zehn Monaten und den stärksten prozentualen Zuwachs seit Juni 2019. Dabei war unter großen Terminspekulanten ein besonders starkes Kaufinteresse auszumachen. Deren Netto-Long-Position erfuhr nämlich ein besonders starkes Plus von 215.100 auf 250.200 Futures (+16,3 Prozent).Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,30 auf 1.867,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rebound nach schwachem Wochenstart

Die Akteure an den Ölmärkten zeigten im Zuge einer weiterhin angespannten Angebotslage leichtes Kaufinteresse, wenngleich Nachfragesorgen aufgrund steigender Corona-Neuinfektionen in Europa den Aufwärtsdrang begrenzt haben. Neue Impulse könnten die für den Nachmittag anberaumten Daten zur US-Konjunktur liefern. Neben den US-Einzelhandelsumsätzen stehen nämlich auch aktuelle Zahlen zur Industrieproduktion auf der Agenda. Nach US-Börsenschluss dürfte dann noch der API-Wochenbericht für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die in den USA gelagerte Ölmenge um 1,55 Millionen Barrel erhöht haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,65 auf 81,53 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,85 auf 82,90 Dollar anzog.





