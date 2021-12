Goldpreis: Kauflaune an den Terminmärkten

Der am Montagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies einen wachsenden Optimismus unter den spekulativen Marktakteuren aus.

Das allgemeine Interesse an Gold-Futures hat sich in der Woche zum 21. Dezember jedoch leicht ermäßigt, was sich am Rückgang des Open Interest (Anzahl offener Kontrakte) von 503.700 auf 500.800 Futures (-0,6 Prozent) ablesen lässt. Erstmals seit fünf Wochen haben sowohl große als auch kleine Terminspekulanten ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) wieder nach oben gefahren. Innerhalb einer Woche war unter den Großspekulanten (Non-Commercials) ein Zuwachs von 202.400 auf 205.800 Kontrakte (+1,7 Prozent) registriert worden. Bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) stellte sich ein Anstieg von 29.000 auf 30.200 Futures (+4,1 Prozent) ein. Aus charttechnischer Sicht wird die Luft nun aber zusehends dünner, da im Bereich von 1.820 Dollar eine markante Widerstandszone angesiedelt ist.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 5,50 auf 1.814,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf das API-Update

Bei dünnem Handel baute der fossile Energieträger seine Kursgewinne im frühen Dienstagshandel weiter aus. Nachlassende Nachfragesorgen mit Blick auf die hochansteckende Omikron-Variante waren hierfür hauptverantwortlich. Nach US-Börsenschluss dürfte der Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich in den USA die gelagerte Ölmenge gegenüber der Vorwoche um 3,2 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit anziehenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,20 auf 75,77 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,10 auf 78,32 Dollar anzog.





