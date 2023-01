Goldpreis könnte auch den Januar mit Gewinnen beenden

Dem Goldpreis winkt der dritte Monatsgewinn in Folge. Aktuell beläuft sich das Plus auf fast fünf Prozent.

Im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der Fed weist das gelbe Edelmetall im frühen Dienstagshandel negative Vorzeichen aus. Bereits eingepreist ist an den Finanzmärkten eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt für dieses Szenario eine Wahrscheinlichkeit von über 97 Prozent an, die verbleibenden drei Prozent deuten auf einen Zinsschritt um 50 Basispunkte hin. Wichtig wäre für eine anhaltende Goldpreisstärke, dass die Statements der Fed relativ "taubenhaft" ausfallen. Übrigens: Einen Tag nach der Fed-Sitzung werden die EZB und die Bank of England ebenfalls ihre Zinsentscheidungen veröffentlichen.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 8,80 auf 1.914,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Erneut negative Vorzeichen

Seit drei Handelstagen tendiert der Ölpreis in tiefere Regionen. Im Vorfeld des virtuellen OPECplus-Treffens am Mittwoch wechselten viele Marktteilnehmer offensichtlich in den Risk-Off-Modus. Analysten gehen davon aus, dass keine Änderung der aktuellen Förderpolitik beschlossen wird. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen um eine Million Barrel reduziert haben und die gelagerten Benzinreserven um eine Million Barrel erhöht haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,42 auf 77,48 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,38 auf 84,12 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at