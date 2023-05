Goldpreis: Leichte Gewinnmitnahmen nach Rückgang der US-Inflation

Mit 4,9 Prozent p.a. rutschte die Teuerungsrate jenseits des Atlantiks erstmals seit zwei Jahren wieder unter die Marke von fünf Prozent. Sowohl bei Lebensmitteln (+7,7 Prozent) als auch im Energiebereich (-5,1 Prozent) fielen die Raten geringer als erwartet aus. Echter Verkaufsdruck ist bislang allerdings noch nicht aufgekommen, was auch am ungelösten Problem hinsichtlich der Schuldenobergrenze bei aktuell 31,4 Billionen Dollar gelegen haben dürfte. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun die für den Nachmittag anberaumte Bekanntgabe der US-Produzentenpreise für den Monat April (14.30Uhr) sorgen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent reduziert haben. Diese volkswirtschaftliche Kennzahl gilt übrigens als wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der Konsumentenpreise.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 8.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 2,00 auf 2.035,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Erholt nach EIA-Update

Obwohl das am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA Lagerplus mit 2,95 Millionen Barrel höher als erwartet ausgefallen war, tendierte der Ölpreis nachfolgend in höhere Regionen. Dies lag vor allem am stärker als prognostizierten Rückgang der gelagerten Benzinmengen. Sie reduzierten sich um 3,17 Millionen Barrel, während Analysten mit einem Minus von lediglich 1,23 Millionen Barrel gerechnet hatten. Da sich die Rezessionsgefahr allerdings noch nicht verflüchtigt hat, besteht beim fossilen Energieträger weiterhin erhebliches Abwärtspotenzial.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 8.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,36 auf 72,92 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,40 auf 76,81 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at