Goldpreis: Leichter Verkaufsdruck an den Terminmärkten

Nachgelassen hat laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC auch das allgemeine Interesse an Gold-Futures. In der Woche zum 15. März stellte sich bei der Anzahl offener Kontrakte ein Rückgang von 638.500 auf 617.600 Kontrakte (-3,3 Prozent) ein. Während große Terminspekulanten skeptischer geworden sind und ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 274.400 auf 261.800 Kontrakte (-4,6 Prozent) reduziert haben, war unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) gegenüber der Vorwoche ein markanter Zuwachs von 32.550 auf 35.650 Futures (+9,5 Prozent) registriert worden. Kompensiert wurde der Verkaufsdruck an den Terminmärkten durch das Kaufinteresse im ETF-Sektor, wo der weltgrößte Gold-ETF SPDR Gold Shares in der vergangenen Woche Goldzuflüsse in Höhe von 1.064,15 auf 1.082,44 Tonnen verzeichnet hat.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 3,90 auf 1.925,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Preissprung zum Wochenstart

Diskussionen europäischer Regierungen über ein Öl-Embargo gegen Russland haben dem Ölpreis zu einem starken Wochenstart verholfen. Außerdem haben die vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen am Wochenende eine saudi-arabische Raffinerie angegriffen und damit an den Ölmärkten für eine zusätzliche Verunsicherung gesorgt. Laut Meldungen der Nachrichtenagentur Reuters haben im Februar die OPEC-plus-Staaten ihre geplanten Fördermengen um eine Million Barrel verfehlt. Staaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate könnten zwar ihr Ölangebot signifikant erhöhen, haben dies bislang aber abgelehnt.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 3,63 auf 108,33 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 3,48 auf 111,41 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at