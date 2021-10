Goldpreis: Marke von 1.750 Dollar zurückerobert

Am gestrigen Donnerstag meldete das Statistische Bundesamt mit 4,1 Prozent p.a. für Deutschland die höchste Inflationsrate seit 28 Jahren. Um 11.00 Uhr erfahren die Marktakteure, wie sich in der Eurozone im September die Teuerungsrate entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird mit einem Anstieg von 3,0 auf 3,3 Prozent p.a. gerechnet. Jenseits des Atlantiks dürften vor allem zwei Termine die Gemüter der Investoren bewegen: die persönlichen Einnahmen und Ausgaben für den Monat August (14.30 Uhr) sowie der ISM-Einkaufsmanagerindex (16.00 Uhr). Am Abend folgt dann noch der Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr), der über die Stimmung an den Terminmärkten informiert.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 5,20 auf 1.751,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Vor dem Wochenende stabil

An den Ölmärkten sorgt das für Montag anberaumte Treffen der OPECplus-Staaten für ein hohes Maß an Spannung, weil einige Experten mit einem Ausweiten des Angebots für die Monate November und Dezember rechnen. Hohe Öl- und Gaspreise legen diesen Schluss nahe. Außerdem wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten veröffentlichen. Sollte es hier zu einer überraschenden Entwicklung kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,01 auf 75,04 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,04 auf 78,35 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at