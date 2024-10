Goldpreis: Neuer Rekord vor EZB-Zinsentscheidung

Analysten gehen mehrheitlich davon aus, dass die EZB am Nachmittag (14.15 Uhr) zum dritten Mal in diesem Jahr eine Zinssenkung um 25 Basispunkte beschließen wird. Damit sich die Krisenwährung noch weiter nach oben bewegt, müsste die angekündigte Pressekonferenz (14.45 Uhr) jedoch einen "taubenhaften" Tenor haben. Für Impulse könnten aber auch zahlreiche wichtige US-Konjunkturindikatoren sorgen, schließlich erfahren die Marktakteure um 14.30 Uhr, wie sich die US-Einzelhandelsumsätze und die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe entwickelt haben. Außerdem steht noch der Konjunkturausblick der Philadelphia Fed zur Bekanntgabe an.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 8.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 5,70 auf 2.697,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht erholt nach API-Wochenbericht

Der am Mittwochabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies einen unerwarteten Lagerrückgang um 1,6 Millionen Barrel aus und beendet dadurch die mehrtägige Talfahrt des Ölpreises. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (17.00 Uhr). Analysten rechnen mit einem Anstieg der gelagerten Ölmengen um 2,3 Millionen Barrel, während bei Benzin und Destillaten Rückgänge in Höhe von 1,4 Millionen bzw. 2,5 Millionen Barrel prognostiziert werden. Nach wie vor dürften an den Ölmärkten aber auch die Kämpfe im Nahen Osten genau beobachtet und auf neue Entwicklungen entsprechend reagiert werden.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,13 auf 70,52 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,12 auf 74,34 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at