Goldpreis: Oberhalb von 1.900 Dollar stabil

Obwohl von der US-Notenbank Fed eine weitere Zinserhöhung droht, bleibt das Edelmetall nach der Jahresanfangsrally von signifikanten Gewinnmitnahmen weiterhin verschont. Nachdem Mitte Dezember eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erfolgte und bei den vier vorherigen Fed-Sitzungen Zinsschritte um 75 Basispunkte beschlossen worden waren, scheinen die Akteure an den Finanzmärkten mittlerweile ein Ende der massiven Zinserhöhungsrunden einzupreisen. Dabei geholfen haben unter anderem die gestern veröffentlichten US-Produzentenpreise für den Monat Dezember. Diese fielen nämlich von 7,3 auf 6,2 Prozent p.a. stärker als erwartet zurück. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte die heutige Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sorgen. Je "taubenhafter" deren Tenor ausfällt, desto besser für den Goldpreis.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 4,00 auf 1.911,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API meldet unerwartetes Lagerplus

Schwächer als prognostizierte Daten von der "US-Konjunkturfront" (Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion) haben erneut Rezessionssorgen aufkommen lassen und den Ölpreis spürbar belastet. Außerdem wies der am Mittwochabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 7,6 Millionen Barrel aus. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten war mit einem Rückgang um 1,75 Millionen Barrel gerechnet worden. Zudem wurde bekannt, dass die Internationale Energieagentur in den kommenden Monaten Angebotsüberschüsse prognostiziert.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,10 auf 78,38 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,95 auf 84,03 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at