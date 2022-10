Goldpreis: Optimismus auf der LBMA-Analystenkonferenz

Neel Kashkari, der Präsident der Minneapolis Fed, erwartet nämlich einen Anstieg der US-Leitzinsen auf 4,75 Prozent, falls die beschleunigte Inflation nicht zum Erliegen kommen sollte. Aktuell liegen die Fed Funds bei 3,0 bis 3,25 Prozent und die Wahrscheinlichkeit einer 75-Basispunkte-Zinserhöhung auf der nächsten Fed-Sitzung am 2. November hat sich auf 94 Prozent reduziert. Ungeachtet dieser Molltöne war auf der von der London Bullion Market Association veranstalteten Analystenkonferenz in Lissabon ein ausgeprägter Optimismus zu vernehmen. Deren durchschnittliche Prognose für den Goldpreis in zwölf Monaten liegt nämlich bei 1.830,50 Dollar. Damit sich die Perspektiven für das gelbe Edelmetall wieder aufhellen, ist vor allem eines dringend erforderlich: die Aussicht auf ein Ende der weltweit zu beobachtenden Zinserhöhungen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht rückläufigen Notierungen. Bis gegen 8.10 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,80 auf 1.651,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API meldet unerwartetes Lagerminus

Nach dem gestrigen Absacker des Ölpreises dominieren im frühen Mittwochshandel die positiven Aspekte das Geschäft. So zeichnet sich zum Beispiel in China eine Erholung der Ölnachfrage ab. Außerdem dürften die bevorstehenden EU-Sanktionen gegen Öl bzw. Raffinerieprodukte aus Russland sowie die angekündigten Förderkürzungen der OPEC+-Staaten das Angebot an Öl tendeziell belasten. Auch der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute generierte eher Kauflaune, schließlich wiesen die gelagerten Ölmengen ein unerwartetes Lagerminus in Höhe von 1,3 Millionen Barrel aus.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.10 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,61 auf 83,43 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,17 auf 90,20 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at