Ölpreis (WTI)

65,51
USD
0,09
0,14 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 26.02.2026 08:10:43

Goldpreis: Ruhe vor dem Sturm?

Goldpreis: Ruhe vor dem Sturm?

Der Goldpreis pendelt im frühen Donnerstagshandel um die Marke von 5.200 Dollar und zeigt sich aktuell relativ richtungslos.

von Jörg Bernhard

Angesichts der Unsicherheit über die US-Zollpolitik sowie den für heute anberaumten Atomgesprächen zwischen den USA und dem Iran verharrt die Krisenwährung auf erhöhtem Niveau. Neue Impulse könnte der Goldpreis am Nachmittag erfahren, wenn die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) veröffentlicht werden. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser von 206.000 auf 215.000 leicht erhöht haben. Danach dürften sich die Marktakteure noch für die Statements der Fed-Gouverneurin Michelle W. Bowman (16.00 Uhr) stark interessieren, um neue Erkenntnisse über die künftige Geldpolitik zu erlangen. Aktuell zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von 48 Prozent an, dass die nächste Zinssenkung Mitte Juni erfolgen wird. Mit fast 67 Prozent gilt ein Zinsschritt Ende Juli allerdings als deutlich wahrscheinlicher.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 18,50 auf 5.207,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Geopolitische Risiken dominieren

Der Ölpreis legte im frühen Donnerstagshandel leicht zu, da Investoren abwogen, ob die Gespräche zwischen den USA und dem Iran einen militärischen Konflikt und mögliche Lieferunterbrechungen verhindern können. Die Gewinne wurden jedoch durch einen deutlichen Anstieg der US-Rohöllagerbestände begrenzt. Am gestrigen Mittwoch meldete die US-Energiebehörde EIA einen Anstieg der US-Rohöllagerbestände um 16 Millionen Barrel und übertraf damit sogar den vom API gemeldeten Wert von 11,4 Millionen Barrel deutlich. Außerdem stellte dies den stärksten Zuwachs seit drei Jahren dar.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,07 auf 65,49 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,11 auf 70,80 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 65,51 0,09 0,14

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Donnerstag nach. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen