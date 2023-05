Goldpreis: Stabil nach markantem Absacker

Dank der ungewissen Konjunkturperspektiven und der anhaltenden Diskussionen um die Schuldenobergrenze blieb der Verkaufsdruck allerdings überschaubar. Außerdem fielen die Statements von Fed-Chef Neel Kashkari relativ "falkenhaft" aus. Dieser meinte nämlich, dass die Leitzinsen längere Zeit auf erhöhtem Niveau verharren könnten, um die hartnäckige Inflation wieder in Richtung zwei Prozent zu bringen. Mit der Bank of England folgten auch die britischen Notenbankern ihren Kollegen von der Fed und der EZB und schraubten die Leitzinsen ebenfalls um 25 Basispunkte nach oben. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure zum einen für die Im- und Exportpreise (14.30 Uhr) und zum anderen für den von der Uni Michigan ermittelten Index zum Konsumentenvertrauen (16.00 Uhr) stark interessieren. Außerdem folgt am Abend noch die Bekanntgabe des Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr).Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 3,50 auf 2.017,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Vor dem Wochenende leicht im Minus

Schwache Konjunkturindikatoren aus China und den USA haben dem fossilen Energieträger einen Dämpfer verpasst. Auf der Angebotsseite wird zudem darüber spekuliert, dass in Kürze wieder irakisches Öl aus der Kurdenregion in Richtung Türkei fließen könnte. Dabei handelt es sich um eine tägliche Ölmenge von 450.000 Barrel.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,24 auf 70,63 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,35 auf 74,63 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at