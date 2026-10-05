Ölpreis (WTI)

90,11
USD
-1,00
-1,10 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 05.10.2026 07:42:42

Goldpreis: Stabiler Wochenstart trotz starkem Dollar

Goldpreis: Stabiler Wochenstart trotz starkem Dollar

Nach dem stärksten Wochenverlust seit Juni zeigt sich der Goldpreis im frühen Montagshandel weitgehend stabil.

von Jörg Bernhard

Unterstützung liefern die am Freitag veröffentlichten überraschend schwachen US-Arbeitsmarktdaten: Im September entstanden lediglich 29.000 neue Stellen. Zudem wurden die Beschäftigungszuwächse der beiden Vormonate deutlich nach unten revidiert. Dadurch sind die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Oktober massiv gesunken. Die Märkte räumen einem solchen Schritt laut FedWatch-Toll des US-Terminbörsenbetreibers CME Group aktuell nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 18 Prozent ein, nachdem es eine Woche zuvor noch etwa 71 Prozent waren. Für Dezember wird eine Zinserhöhung allerdings weiterhin mehrheitlich erwartet (83 Prozent). Gegenwind für Gold kommt vom festen Dollar und den hohen US-Anleiherenditen. Zusätzliche Unsicherheit erzeugt der Nahostkonflikt, da steigende Energiepreise den Inflationsdruck erneut verstärken könnten. Neue Hinweise auf den weiteren Zinskurs dürfte in dieser Woche das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung (Mittwoch) liefern, bei der die Zinsen erstmals seit drei Jahren angehoben wurden.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 0,50 auf 4.162,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Verbesserte Versorgungslage

Der Ölpreis ist zum Wochenauftakt gefallen, da sich die Versorgungslage trotz anhaltender geopolitischer Risiken verbessert. Die G7-Staaten wollen insgesamt 100 Millionen Barrel Rohöl und Diesel aus ihren strategischen Reserven freigeben und auf Beschränkungen von Energieexporten verzichten. Gleichzeitig haben sich die Rohölexporte aus dem Nahen Osten deutlich erholt und lagen Ende September zeitweise sogar über dem Vorkriegsniveau. Auch Saudi-Arabiens Ausfuhren nähern sich wieder früheren Mengen an. Damit haben die unmittelbaren Sorgen vor Versorgungsengpässen nachgelassen. Die geopolitischen Risiken bleiben jedoch erheblich. Die Huthi-Milizen melden neue Angriffe auf saudi-arabische Ölanlagen, während die von Saudi-Arabien unterstützte Regierung im Jemen eine Großoffensive angekündigt hat. Zusätzlich erschweren die Folgen des Iran-Krieges die langfristige Förderplanung der OPEC+. Auch die angekündigte Ausweitung ukrainischer Angriffe auf russische Raffinerien könnte die Versorgungslage beeinflussen. Insgesamt trifft ein verbessertes Angebot auf weiterhin hohe geopolitische Risiken.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,01 auf 90,10 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,59 auf 101,66 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 90,11 -1,00 -1,10

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün erwartet -- DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Wochenbeginn etwas zulegen. Der DAX wird mit einer stabilen Eröffnung erwartet. An den Börsen in Asien geht es am Montag mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen