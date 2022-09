Goldpreis: US-Inflationsdaten am Nachmittag

Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Teuerungsrate im abgelaufenen Monat von 8,5 auf 8,1 Prozent p.a. verlangsamt haben. Weil in der kommenden Woche die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda steht, wird den Daten an den Finanzmärkten große Bedeutung beigemessen. Obwohl dem gelben Edelmetall im Allgemeinen ein wirksamer Schutz vor Inflation nachgesagt wird, könnte eine geringer als prognostizierte Geldentwertung dem Goldpreis in höhere Regionen verhelfen. Dies könnte bei der US-Notenbank nämlich zu einer weniger aggressiven Geldpolitik und somit zu nachlassenden Zinssorgen führen. Am kommenden Mittwoch gilt aktuell eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte als wahrscheinlichstes Szenario.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 7,10 auf 1.733,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Wichtige Marktberichte ante portas

Im Vorfeld wichtiger Marktberichte präsentiert sich der Ölpreis gehalten. Nach US-Börsenschluss steht zum Beispiel der Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) zur Veröffentlichung an. Am morgigen Mittwoch informiert die US-Energiebehörde EIA über die in den USA gelagerten Reserven an Öl, Benzin und Destillaten. Bei Rohöl wird laut einer von Trading Economics veröffentlichten Analystenumfrage mit einem Minus in Höhe von 200.000 Barrel gerechnet. Neue Impulse könnte aber auch der für den Mittwochvormittag angekündigte Monatsbericht (inkl. Nachfrageprognosen) der Internationalen Energieagentur liefern. Für ein hohes Maß an Spannung und Unsicherheit wäre somit gesorgt.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stablen Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,11 auf 87,89 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,03 auf 94,03 Dollar anzog.





