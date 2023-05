Goldpreis: Warten auf Fed-Protokoll

Jüngste Äußerungen aus Kreisen der US-Notenbank Fed können dahingehend gedeutet werden, dass ein Zinspause nicht zwangsläufig ein Ende der jüngsten Zinserhöhungsrunde bedeuten muss. Somit bleiben an den Goldmärkten steigende Opportunitätskosten, die sich aus dem Zinsverzicht beim Goldbesitz zwangsläufig ergeben, ein heiß diskutiertes Thema. Neue Hinweise über die künftige US-Geldpolitik könnte das für den Abend anberaumte Fed-Protokoll (20.00 Uhr) über die Stimmung unter den US-Notenbankern während der Fed-Sitzung vom 2. und 3. Mai liefern. Je "taubenhafter" dieses ausfällt, desto höher die Chance auf einen anziehenden Goldpreis.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 5,10 auf 1.979,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Grüne Vorzeichen zur Wochenmitte

Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies bei den gelagerten Ölmengen einen unerwarteten Rückgang in Höhe von 6,8 Millionen Barrel aus und verstärkte dadurch die Angebotssorgen. Außerdem sprach der saudische Energieminister eine an die Ölspekulanten gerichtete Warnung aus, was zu der Befürchtung neuer Förderkürzungen geführt hat. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,88 auf 73,79 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,82 auf 77,66 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at