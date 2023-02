Goldpreis: Warten auf US-Inflationsdaten

Am morgigen Dienstag erfahren die Marktakteure, wie sich die Inflation in den USA entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Verteuerung der Konsumentenpreise von 6,5 auf 6,2 Prozent p.a. verlangsamt haben, während bei der Kerninflation mit einem Rückgang von 5,7 auf 5,5 Prozent p.a. gerechnet wird. Doch damit nicht genug: Am Donnerstag und Freitag stehen weitere "Pegelstände von der Inflationsfront" auf der Agenda. Dann erfahren die Marktakteure nämlich, wie sich im Januar die US-Produzentenpreise sowie die Im- und Exportpreise entwickelt haben. Dies dürfte dann neue Hinweise zur künftigen Geldpolitik der US-Notenbank Fed liefern. Je restriktiver diese ausfällt, desto schlechter für Gold .Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 7.35 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 1,10 auf 1.875,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Wochenstart im negativen Bereich

Die am Freitag von Russland angekündigte Reduktion der Ölförderung um 500.000 Barrel pro Tag trieb den Ölpreis nur vorübergehend nach oben. Aktuell drückt an den Ölmärkten die Wiederinbetriebnahme der Ölverladestation in der türkischen Stadt Ceyhan auf die Stimmung. Von dort wird Öl aus Aserbaidschan und dem Irak verschifft und exportiert. Für die kurzfristige Richtung des Ölpreises dürfte die Fed eine wichtige Rolle spielen. Falls sie durch höhere Zinsen die Wirtschaft belasten sollte, dürfte an den Ölmärkten die Nachfrage spürbar gebremst werden.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,87 auf 78,85 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,83 auf 85,56 Dollar zurückfiel.





