Goldpreis: Warten auf wichtige US-Konjunkturindikatoren

Um 14.30 Uhr stehen das BIP-Wachstum der USA sowie die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe zur Bekanntgabe an. Gegenüber dem Vorquartal soll die US-Wirtschaft um 2,9 Prozent gewachsen sein, während bei der Zahl neuer Arbeitsloser laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten ein leichter Anstieg von 211.000 auf 222.000 erwartet wird. Außerdem erfahren die Marktakteure, wie sich die US-Kerninflation im dritten Quartal entwickelt hat. Sollte sie niedriger als erwartet ausfallen, dürften die Zinssorgen nachlassen und dem Goldpreis höchstwahrscheinlich in höhere Regionen verhelfen. Paradoxerweise profitiert der Inflationsschutz Gold aufgrund der Wechselwirkung mit den Zinsen derzeit von nachlassenden Inflationssorgen.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 1,70 auf 1.823,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Bergfahrt geht weiter

Der Ölpreis tendiert seit einigen Tagen bergauf. Am gestrigen Mittwoch sorgten vor allem der von der US-Energiebehörde EIA veröffentlichte deutlich höher ausgefallene Lagerrückgang in Höhe von 5,9 Millionen Barrel für Kauflaune. Außerdem reagierte der fossile Energieträger positiv auf die Wintertemperaturen in den USA und die anstehenden Reiseaktivitäten anlässlich der Weihnachtsfeiertage. Gebremst wurde der Aufwärtsdrang des Ölpreises allerdings durch die Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Corona-Infektionslage in China. Auf die Hoffnung, dass die wirtschaftlichen Restriktionen zu einer verstärkten Ölnachfrage führen könnte, folgte aufgrund der steigenden Neuinfektionen mittlerweile die Ernüchterung.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,29 auf 78,58 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,23 auf 82,81 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at