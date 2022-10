Goldpreis weiter im Sog der Fed: Stabilität auf erhöhtem Niveau

Am Donnerstag steht die Zinsentscheidung der EZB auf der Agenda und am 2. November wird die US-Notenbank Fed mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erneut die Leitzinsen anheben. Laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group wird derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 97 Prozent angezeigt, dass am Mittwoch nächster Woche zum vierten Mal in Folge die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben werden. Noch vor einem Monat war hier lediglich ein Wert von 73 Prozent angezeigt worden. Gegenwärtig sieht es danach aus, dass sich der Inflationsschutz Gold wohl erst nach einem Ende der internationalen Zinserhöhungsrunde in höhere Regionen bewegen wird. Ironischerweise wäre hierfür ein markanter Rückgang der Inflation notwendig. Trotz erhöhter Opportunitätskosten (-> Zinsverzicht) sollte aber niemand auf die "ewige Währung Gold" verzichten.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,30 auf 1.651,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht positive Vorzeichen

Im frühen Dienstagshandel profitiert der Ölpreis vom leicht schwächeren Dollar. Aufgrund der eingetrübten Konjunkturperspektiven in den USA und China, den beiden größten Ölverbrauchern der Welt, hielt sich der Aufwärtsdrang aber in Grenzen. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen um 200.000 Barrel erhöht haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,09 auf 84,67 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,10 auf 91,31 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at