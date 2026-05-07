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Goldpreis und Ölpreis 07.05.2026 07:40:40

Goldpreis: Weitere leichte Kursgewinne

Goldpreis: Weitere leichte Kursgewinne

Der Goldpreis bewegte sich im frühen Donnerstagshandel in Erwartung weiterer Details zu einem möglichen Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran weitgehend stabil.

von Jörg Bernhard

US-Präsident Donald Trump prognostizierte ein schnelles Ende des Kriegs mit dem Iran, während Teheran einen US-Friedensvorschlag prüfte. Quellen zufolge würde dieser den Konflikt offiziell beenden, allerdings zentrale Forderungen der USA offenlassen - darunter die Aussetzung des iranischen Atomprogramms sowie die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Ein "echtes" Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran würde Gold wahrscheinlich weitere Kursgewinne bescheren. Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass ein gewisses Maß an Skepsis angebracht ist. Anleger warten nun auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, um zu beurteilen, mit welcher US-Geldpolitik zu rechnen ist. Am Nachmittag dürften sich die Markakteure für die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird mit einem Anstieg von 189.000 auf 205.000 gerechnet.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 10,00 auf 4.704,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Atempause nach Preiseinbruch

Nach dem gestrigen starken Preisverfall tendierte der Ölpreis im frühen Donnerstagshandel leicht nach oben, weil US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, es sei "zu früh" für direkte Gespräche mit Teheran. Zudem bezeichnete ein hochrangiger iranischer Parlamentarier den US-Vorschlag eher als Wunschliste denn als realistische Grundlage. Doch selbst im Falle eines Friedensabkommens ist beim Ölangebot in den kommenden Wochen mit einer weiteren Verknappung zu rechnen, da es lange dauern werde, bis die Lieferungen aus dem Persischen Golf wieder anlaufen und Raffinerien weltweit erreichen. Obwohl der EIA-Wochenbericht ein niedriger als erwartetes Lagerminus in Höhe von 2,3 Millionen Barrel ausgewiesen hat, legte der Ölpreis leicht zu.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,60 auf 95,6682 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,63 auf 101,90 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

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