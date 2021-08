Goldpreis: Wenig Bewegung vor US-Arbeitsmarktdatenflut

Mit Spannung erwarten die Akteure an den Goldmärkten die anstehende Datenflut vom US-Arbeitsmarkt. Los geht`s am morgigen Mittwoch mit dem ADP-Monatsbericht über neu geschaffene Stellen. Das absolute Highlight steht jedoch am Freitag auf der Agenda, wenn das US-Arbeitsministerium seinen Juli-Bericht zur Lage am US-Arbeitsmarkt veröffentlichen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Arbeitslosenrate von 5,9 auf 5,7 Prozent reduziert haben und die Zahl neu geschaffener Stellen von 850.000 auf 880.000 gestiegen sein. Fed-Gouverneur Christopher Waller meinte am gestrigen Montag, dass die US-Notenbank ab Oktober die Unterstützung zurückfahren könnte, falls die nächsten beiden monatlichen Updates Werte zwischen 800.000 und einer Million beinhalten sollten.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 8,70 auf 1.813,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nach Absacker stabil

Nach den gestrigen Tagesverlusten von über drei Prozent bei der Nordseemarke Brent und der US-Sorte WTI versucht sich der fossile Energieträger im frühen Dienstagshandel an einer Stabilisierung. Weil sich in China immer mehr Menschen mit der hochansteckenden Delta-Variante des Corona-Virus infizieren, wächst die Nervosität der autokratischen Staatsführung und es kommt zu weitreichenden Quarantäne-Einschränkungen. In Relation zur hohen Bevölkerungszahl mag das Infektionsrisiko im internationalen Vergleich gering sein, das totalitäre Regime ist aber für seine harten Gegenmaßnahmen zur Eindämmung bekannt. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte am Abend der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte. Analysten rechnen bei Rohöl mit einem Lagerrückgang von 2,9 Millionen Barrel.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,01 auf 71,24 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,02 auf 72,87 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at