Goldpreis: Wenig Bewegung vor US-Konjunkturindikatoren

Rezessionsbefürchtungen sorgen beim Goldpreis derzeit aber für ein hohes Maß an Stabilität. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure für den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (14.30 Uhr) im März stark interessieren. Er fungiert als wichtiger Frühindikator. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich das Auftragsvolumen gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent verbessert haben. Zur Erinnerung: Im Februar war noch ein Rückgang um ein Prozent registriert worden. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares war mit einem Plus von 927,43 auf 930,04 Tonnen den zweiten Tag in Folge ein Zuwachs der gehaltenen Goldmenge registriert worden. Aktuell scheint die Krisenwährung nach unten gut abgesichert zu sein.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 1,30 auf 2.005,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API-Update sorgt für Rebound

Nach dem gestrigen Preisverfall um zwei Prozent sorgte der Wochenbericht des American Petroleum Institute im frühen Mittwochshandel für einen Rebound. Dieser wies nämlich ein Lagerplus in Höhe von 6,1 Millionen Barrel aus und viel damit um ein Vielfaches höher als erwartet aus. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Analysten rechnen mit einem Minus in Höhe von 1,67 Millionen Barrel.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,51 auf 77,58 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,44 auf 81,04 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at