Goldpreis: Wichtige US-Konjunkturindikatoren im Anmarsch

Am Vormittag stehen die endgültigen Mai-Inflationsraten folgender Länder zur Bekanntgabe an: Deutschland, Frankreich und Italien. Interessieren dürften sich Investoren aber vor allem für diverse US-Konjunkturdaten am Nachmittag.

Neben den US-Einzelhandelsumsätzen stehen aber auch aktuelle Zahlen zur Industrieproduktion sowie die Produzentenpreise für den Monat Mai zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese um 6,3 Prozent p.a. erhöht haben. Zur Erinnerung: In der vergangenen Woche kletterten die Konsumentenpreis um 5,0 Prozent p.a. und markierten damit den höchsten Wert seit August 2008. Auf Kurze Sicht hat dies dem Inflationsschutz Gold bislang kaum geholfen, weil an den Finanzmärkten eine Abkehr der Fed von ihrer ultralockeren Geldpolitik befürchtet wird. Auf lange Sicht dürfte das gelbe Edelmetall aber weiterhin der "Inflationsschutz par excellence" bleiben. Seit Jahrzehnten hat der Dollar massiv an Kaufkraft verloren. Gold hat sich innerhalb von 20 Jahren - trotz diverser Korrekturphasen - stattdessen ungefähr versechsfacht.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 2,10 auf 1.868,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Atempause nach Zweijahreshoch

Am gestrigen Montag kletterte die Nordseemarke Brent auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Weil Großbritannien weitere Lockerungsmaßnahmen wegen steigender Corona-Neuinfektionen erst einmal gestoppt hat und Spekulationen auf eine baldige Einigung im Nuklearstreit mit dem Iran zu einer Rückkehr iranischen Öls an die Weltmärkte führen könnte, geriet der Aufwärtsdrang ins Stocken. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,25 auf 71,13 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,28 auf 73,14 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at