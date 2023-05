Goldpreis: Zinssorgen drücken auf Stimmung

Falkenhafte Kommentare von US-Notenbankern drückten auf die Stimmung an den Goldmärkten und ließen den Goldpreis in tiefere Regionen zurückfallen.

James Bullard, der Präsident der St. Louis Fed, meinte am gestrigen Montag, dass höhere Zinsen weiterhin notwendig seien. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent an, dass wir Ende des Jahres niedrigere Zinsen als heute sehen werden, nachdem vor einem Monat noch ein Wert von über 92 Prozent angezeigt worden war. Sinkende Leitzinsen gelten in der Regel als vorteilhaft für Gold, weil dies aufgrund der geringeren Opportunitätskosten als Kaufargument für Gold wahrgenommen werden. Am Nachmittag dürften sich die Akteure an den Goldmärkten für folgende US-Konjunkturindikatoren stark interessieren: den S&P-Einkaufsmanagerindex (15.45 Uhr) sowie die Verkaufszahlen neuer Eigenheime (16.00 Uhr). Sollten diese besser als erwartet ausfallen, könnte dies den Dollar stärken und den Goldpreis schwächen.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 12,60 auf 1.964,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf API-Update

Im frühen Dienstagshandel tendiert der Ölpreis etwas nach oben. Geholfen haben ihm die Aussicht auf eine wachsende Benzinnachfrage angesichts des bevorstehenden US-Feiertags am kommenden Montag und der dann beginnenden US-Hauptreisezeit. Außerdem sollen die strategischen Ölreserven der USA wieder aufgestockt werden. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte aber auch der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist. Dessen könnte dann die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,26 auf 71,81 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,17 auf 76,16 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at