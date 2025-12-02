|
02.12.2025 09:46:13
Gut oder schlecht für Kunden?: Tchibo wirft Aldi Dumpingpreise für Kaffee vor
Aldi Süd bietet seine Kaffee-Eigenmarke nach Einschätzung von Tchibo unter den Herstellungskosten an. Die Hamburger verklagen den Discounter, der Wettbewerb werde verzerrt. Der Rechtsstreit geht in die zweite Runde.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Kaffeepreis
|4,10
|-0,01
|-0,34