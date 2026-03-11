|
Harmony Gold declares record interim payout after upgrade
HARMONY Gold today unveiled a major upgrade in its dividend policy in which it will pay up to 50% of net free cash.As a result, the miner declared a record interim dividend of R5.30 per share, equal to R3.38bn or 43% of free cash. This was despite announcing relatively disappointing operational numbers for the six months ended December owing to a cyanide shortage that affected the group’s South African mines.As previously announced in a January production gold production fell 9% to 724 099 ounces, but full year guidance has been maintained at 1.4 to 1.5 million oz.Commenting on the switch-up, Harmony Gold CEO Beyers Nel said: “Our approach ensures that investors benefit today”.The post Harmony Gold declares record interim payout after upgrade appeared first on Miningmx.Weiter zum vollständigen Artikel bei Mining.com
