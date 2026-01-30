|
30.01.2026 13:23:00
Here's Why Southern Copper Shares Popped Higher This Week
Shares in Southern Copper Corporation (NYSE: SCCO) rose by 12.8% in the week to Friday morning. The move comes in a week when the price of copper briefly spiked to an all-time high of above $6.50 per pound on the London Metal Exchange. As you can see below, it was a pretty good week for copper producers, including Southern Copper, Freeport-McMoRan (NYSE: FCX), and Rio Tinto (NYSE: RIO).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Kupferpreis
|13 369,50
|-474,50
|-3,43
