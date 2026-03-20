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20.03.2026 18:23:59
How the oil shock might spread
Measures undertaken by vulnerable economies may be only the start of things to comeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|112,19
|4,60
|4,28
|Ölpreis (WTI)
|98,23
|2,09
|2,17
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