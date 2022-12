Impulse Mangelware: Goldpreis zwischen Nachfragehoffnung und Rezessionssorgen

Am Morgen wurden die deutschen November-Produzentenpreise veröffentlicht. Diese fielen mit 28,2 Prozent p.a. niedriger als erwartet aus. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten war ein Wertvon 30,6 Prozent erwartet worden, nachdem ein Monat zuvor noch ein Wert von 34,5 Prozent zu Buche schlug. Aktuell befindet sich der Goldpreis auf Tuchfühlung mit der 200-Tage-Linie und sorgt dadurch für zusätzliche Spannung. Sollte diese nachhaltig überwunden werden, wäre dies als starkes Kaufsignal interpretiert werden.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.55 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 6,30 auf 1.804,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Aktuell im Seitwärtstrend

An den Ölmärkten wechseln sich derzeit Nachfragehoffnung und Rezessionssorgen ab. Aktuell dominiert eher Letzteres. Die steigenden Corona-Neuinfektionen in China bereiten den Marktakteuren Sorgen hinsichtlich der weiteren Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte am Abend der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte. Zur Erinnerung: Vor einer Woche war ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 7,82 Millionen gemeldet worden. Ein klarer Trend ist beim Ölpreis derzeit nicht zu beobachten.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.55 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,12 auf 75,07 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,09 auf 79,71 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at