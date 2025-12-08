|
08.12.2025 14:38:59
Indonesia fines dozens of palm oil, mining companies US$2.3 billion for operating in forest areas
The task force handed over 1.5 million hectares of plantations to state firm Agrinas Palma NusantaraWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|59,16
|-0,92
|-1,53
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX in Grün -- DAX freundlich -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag etwas höher. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Anleger an den US-Börsen dürften sich zurückhalten. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.