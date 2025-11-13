Ölpreis (WTI)

59,78
USD
1,09
1,86 %
13.11.2025 16:43:00

Internationale Energieagentur IEA ändert nach US-Kritik Prognose und rechnet nun mit weiter steigender Öl-Nachfrage

Auch die IEA hält die Pariser Klimaziele für nicht mehr erreichbar. Bei den fossilen Brennstoffen Öl und Gas geht die Organisation von steigender Nachfrage bis 2050 aus. Zuvor hatte sie nach US-Kritik ihr Vorhersagemodell geändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 63,73 0,62 0,98
Ölpreis (WTI) 59,78 1,09 1,86

