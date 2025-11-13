|
13.11.2025 16:43:00
Internationale Energieagentur IEA ändert nach US-Kritik Prognose und rechnet nun mit weiter steigender Öl-Nachfrage
Auch die IEA hält die Pariser Klimaziele für nicht mehr erreichbar. Bei den fossilen Brennstoffen Öl und Gas geht die Organisation von steigender Nachfrage bis 2050 aus. Zuvor hatte sie nach US-Kritik ihr Vorhersagemodell geändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|63,73
|0,62
|0,98
|Ölpreis (WTI)
|59,78
|1,09
|1,86