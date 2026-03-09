|
09.03.2026 15:45:00
Is Silver Back? 3 Reasons I Don't Trust the Rally.
With prices up 164% over the last 12 months, silver has recently enjoyed one of the most explosive rallies in its history, boosting the portfolios of investors who own popular exchange-traded funds (ETFs) like the iShares Silver Trust ETF (NYSEMKT: SLV). Despite the positive sentiment, however, there are growing signs that the silver bubble could be running out of steam. Prices are already down 30% from their all-time high of $122, reached in January. Here are three reasons why the dip looks set to continue.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|87,26
|4,75
|5,76
