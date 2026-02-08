|
08.02.2026 17:10:00
Is Silver Headed for $200 This Year?
The price of silver has hit record levels in 2026, only to quickly give back gains. The year is barely a month old, and there's already been plenty of volatility when it comes to the price of silver. And with the economy and the markets facing considerable uncertainty ahead, investors may continue loading up on the precious metal as the year goes on.Silver reached a new all-time high of more than $121 per ounce in January. The big question is whether it can soar even higher this year, perhaps to $200, and whether investing in the iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV) is a good move right now. I'll aim to answer those questions below. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|77,77
|6,87
|9,69
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.