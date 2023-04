Konjunkturindikatoren als möglicher Katalysator: Goldpreis-Anleger warten ab

Rückläufige US-Renditen und ein schwächerer Dollar haben diese leicht positive Stimmung an den Märkten begünstigt. Am Nachmittag dürften sich die Investoren für die Verkäufe neuer Eigenheime und einen Index zum Konsumentenvertrauen besonders stark interessieren. Analysten rechnen in beiden Fällen mit einem leichten Rückgang. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares gab es zum Wochenstart signifikante Zuflüsse zu vermelden. Gegenüber Freitag hat sich dessen gehaltene Goldmenge nämlich von 923,68 auf 927,43 Tonnen erhöht. Im weiteren Wochenverlauf stehen einige wichtige Konjunkturdaten zur Bekanntgabe an, von denen sich die Marktakteure Hinweise über die künftige US-Geldpolitik erhoffen. In diesem Zusammenhang sind vor allem der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (Mittwoch) sowie das BIP-Wachstum im ersten Quartal (Donnerstag) zu nennen.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 1,40 auf 2.001,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: China macht Hoffnung

An den Ölmärkten wird in China angesichts bevorstehender Feiertage mit einer starken Reisewelle gerechnet, die zu einem markanten Nachfrageanstieg führen könnte. Außerdem dürfte der heutige Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit an den Ölmärkten sorgen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen um 1,67 Millionen Barrel reduziert haben. Sollten die tatsächlichen Zahlen davon abweichen, könnte dies dem Ölpreis dann frische Impulse in die eine oder andere Richtung verleihen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,03 auf 78,73 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,01 auf 82,53 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at