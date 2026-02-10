|
10.02.2026 01:28:00
Kuba: Kerosin wird knapp - Air Canada stoppt Flüge
Wegen des US-Ölembargos wird die Betankung von Flugzeugen auf Kuba ab Dienstag nicht mehr möglich sein. Die kanadische Fluglinie Air Canada stellt Flüge auf die Karibikinsel deshalb vorerst ein. Auch andere Airlines reagieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|68,93
|-0,21
|-0,30
|Ölpreis (WTI)
|64,10
|-0,26
|-0,40