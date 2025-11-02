|
02.11.2025 14:26:00
Lower Oil Prices? No Problem! ExxonMobil Is Thriving in the Current Environment.
Crude prices have slumped this year. Brent oil, the global benchmark price, is currently in the mid-$60s, down about $10 a barrel from this time last year. While lower oil prices tend to negatively impact oil company earnings, ExxonMobil (NYSE: XOM) isn't your average oil producer. That was abundantly clear in the oil giant's third-quarter financial results. ExxonMobil generated $7.5 billion, or $1.76 per share, of earnings during the period and $14.8 billion in cash flow from operations. That was the highest earnings per share the company has produced compared to similar oil price environments. Here's why Exxon is thriving amid lower oil prices. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|65,27
|0,20
|0,31
|Ölpreis (WTI)
|61,43
|0,45
|0,74
