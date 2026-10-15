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Mercuria adds first copper to US Project Vault stockpile

Trading house confirms 12,000-tonne delivery to Washington’s new $12bn reserve of strategic metals and mineralsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
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