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21.09.2026 12:55:57
Meta leads tech rally as oil prices fall
Brent crude falls to just above $100 amid speculation that Donald Trump could meet Iranian president this week, lifting French and Italian debtWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.