NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 21.387 Pkt - Siemens Energy nach Zahlen sehr fest

DOW JONES--Mit einem deutlichen Plus hat sich die Aktie von Siemens Energy im nachbörslichen Handel am Montag gezeigt. Der Energietechnikkonzern hat im Erstquartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 besser abgeschnitten als erwartet und seine Marge deutlich erhöht. Geringere Verluste bei der Windenergietochter Siemens Gamesa sowie Ergebnisverbesserungen bei Grid Technologies und Transformation of Industry haben zur positiven Entwicklung beigetragen.

Wie der Konzern bei Vorlage vorläufiger Zahlen mitteilte, ist zudem ein höher als erwarteter Free Cashflow vor Steuern generiert worden. Infolgedessen geht Siemens Energy nun davon aus, die bisherige Prognose für den Free Cashflow vor Steuern von bis zu 1 Milliarde Euro für das laufende Geschäftsjahr zu übertreffen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 7,5 Prozent höher getaxt, war im regulären Handel allerdings um 20 Prozent eingebrochen.

Die Papiere von Eckert & Ziegler wurden 3,3 Prozent fester getaxt. Das Unternehmen hat seine Zielsetzung für 2024 übertroffen. Wie der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, erreichte der Umsatz rund 295 (Vorjahr: 246,1) Millionen Euro. Das EBIT vor Sondereinflüssen kletterte auf rund 66 Millionen Euro von vorher 46,9 Millionen Euro und der Nettogewinn stieg auf rund 33 (26,3) Millionen Euro. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 will Eckert & Ziegler am 27. März 2025 gemeinsam mit dem vollständigen, testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichen.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

21.387 21.282 +0,5%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

