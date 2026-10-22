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22.10.2026 09:54:37
Nasdaq tumbles while Treasuries soar as Meta rekindles AI spending fears
China’s CSI 300 index sheds 1.8% and European equities fallWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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