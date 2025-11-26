|
26.11.2025 16:15:47
North Sea oil and gas groups given go-ahead for new drilling
Fields connected to existing rigs and pipelines will be explored following consultation on future of industryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|63,16
|0,09
|0,14
|Ölpreis (WTI)
|58,73
|0,08
|0,14
