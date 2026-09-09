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09.09.2026 07:30:06
Norway’s oil fund says what everyone is thinking
Sovereign debt ain’t what it wasWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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