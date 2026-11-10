Ölpreis fällt erstmals seit August unter 90 US-Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Der Ölpreis ist am Dienstag mit Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs erstmals seit August unter 90 Dollar je Barrel gefallen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar zeitweise 89,92 US-Dollar, ein Minus von 2,9 Prozent. Zuletzt lag der Preis wieder etwa über der runden Marke.

Grund dafür sind Hoffnungen auf ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran. Diesmal kamen die Impulse dafür aus dem Weißen Haus: Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. "Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer", sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen Anfang letzter Woche gewachsen. Die Demokraten im Kongress erwägen derzeit, die am 11. Dezember auslaufende Frist für einen Regierungsstillstand zu nutzen, um Trump dazu zu drängen, den Krieg zu beenden. Er steht nach der Pleite der Republikaner bei den Kongresswahlen unter Druck, den Krieg zu beenden.

Benzinpreis wieder unter zwei Euro

Mit fallenden Ölpreisen sinkt auch der Druck auf Autofahrer, die noch im September unter Rekordpreisen an den deutschen Tankstellen litten. Superbenzin der Sorte E10 kostete zuletzt nach Angaben des ADAC wieder weniger als 2 Euro. Auch Diesel verbilligte sich.

Unklare Lage am Golf

Es ist jedoch noch unklar, ob die gemäßigtere Rhetorik zu greifbaren Fortschritten bei der Beendigung des von den USA und Israel ausgelösten Kriegs führen wird. Denn zum einen hat sich die politische Unsicherheit verschärft, nachdem Israels Premierminister Benjamin Netanjahu seine parlamentarische Mehrheit verloren hat. Stattdessen soll jetzt der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar, Gadi Eisenkot, eine Koalition bilden.

Zum anderen hat der Iran-Krieg immer noch massive und direkte Auswirkungen auf die gesamte Golfregion. So ist die wichtige Ost-West-Ölpipeline in Saudi-Arabien nach Angaben des Energieministeriums erneut Ziel eines Angriffs geworden. Durch diese werden unter Umgehung der faktisch immer noch blockierten Straße von Hormus große Mengen Rohöl vom Persischen Golf zum Roten Meer transportiert./la/stkyyfx/DP/la